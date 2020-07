Viabilità, via Giovanni dalle Bande nere diventa a doppio senso - VIDEO

Nuova viabilità in viale Corridoni e via Giovanni dalle Bande Nere. Da venerdì pomeriggio è entrata in funzione la modifica nell'ambito dei lavori di riqualificazione della viabilità negli assi di circonvallazione della porzione che guarda via dell'Appennino e rifunzionalizzazione dell'area di Porta Ravaldino. In particolare, venerdì è stata eseguita l’asfaltatura dell’intersezione fra via Decio Raggi, viale Corridoni e via Giovanni dalle Bande Nere dove sorge una nuova rotatoria sperimentale, delimitata da cordoli provvisori in gomma e dotata della idonea segnaletica orizzontale e verticale. I lavori sono stati completati con la viabilità modificata a doppio senso anche nel tratto di viale Corridoni e via Giovanni dalle Bande Nere. Nella nuova conformazione è possibile provenendo da Piazzale della Vittoria accedere direttamente alle nuove rotatorie sorte all'intersezione con via Decio Raggi e in Piazzale di Porta Ravaldino.

"Si tratta di un assetto di carattere, la cui entrata funzionalità verrà presidiata soprattutto nella fase iniziale da una potenziata presenza da parte della Polizia Locale e avviata nel periodo estivo in quanto di minor intensità del traffico - viene specificato dall'amministrazione comunale -. Per quanto riguarda il progetto complessivo, che prevede modifiche anche in Viale Salinatore, si specifica che per alcuni giorni Viale Salinatore rimarrà ancora a senso unico di marcia in attesa del completamento delle opere stradali necessarie e nell'ottica di una gradualità dell'intervento".