Due ministri in visita a Forlì questa mattina, venerdì, per conoscere le eccellenze della città. In occasione della sua visita in Romagna che è partita da Rimini, per poi toccare Forlì e Faenza, il vice-premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato all’Istituto Salesiani “Don Bosco”, Cnos Fap, in via Episcopio Vecchio.