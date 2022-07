Il temporale attraversa Forlì: la forza della natura, fulmini e lampi squarciano il cielo

Lampi intervallati a fulmini. Un brontolio continuo del cielo. È arrivato giovedì sera, poco prima delle 21, l’atteso passaggio temporalesco, innescato da una discesa di correnti più fresche da Nord. Il passaggio perturbato ha avuto il merito di abbassare le temperature. Alle 21.15 la colonnina di mercurio segnava 22 gradi, con una flessione di circa 6 gradi in un’ora. Non particolarmente abbondanti le precipitazioni in città, mentre sull'entroterra si sono abbattute violente grandinate a macchia di leopardo.

VIDEO - Un fulmine ramificato ripreso in slowmotion

La manifestazione temporalesca è stata originata dal contrasto diretto tra l'aria rovente subtropicale con quella più fresca pilotata da una depressione in discesa verso i Balcani. L'alta pressione africana concede una breve tregua, con le temperature che almeno fino a lunedì ritorneranno nella media. Dopodiché l'anticiclone delle Azzorre cederà il passo all’aria calda africana, dando origine ad una nuova ondata di calore.

