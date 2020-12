Inchiesta 'Feudo', 40 falsi lavori pubblici in due anni

L'inchiesta dei carabinieri ha preso il nome di 'Feudo' perché questo era diventato, per le accuse, il Comune di Modigliana per il responsabile comunale dei Lavori pubblici Flavio Magalotti. Lui, infatti, sempre secondo la ricostruzione della Procura, affidava piccoli lavori di manutenzione di ogni tipo, lui certificava l'esito dei lavori e autorizzava la Ragioneria di mettere a pagamento le fatture, anche se poi tali lavori di fatto non erano stati effettivamente eseguiti da ditte compiacenti.