Alla scoperta dei quartieri - Il Ronco era già sulle mappe del '400. E a Natale i cittadini si sfidano a suon di luminarie

Il quartiere del Ronco, un tempo una frazione autonoma dalla città, è presente sulle mappe dei musei Vaticani risalenti al '400. Il borgo era sulla via Romea Germanica, tra Roma e il Nord Europa. Oggi si ritrova per la gara podistica, lo storico Carnevale dell'Aeroporto e a Natale per una sorta di "contest" tra i residenti di via Icaro e via Baracca per gli addobbi natalizi più belli.

Ronco = 5.766 abitanti