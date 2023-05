Venerdì, dopo un volo per il monitoraggio delle aree colpite, insieme a personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e a personale del Comune e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, ha recuperato una famiglia composta da 2 adulti, 2 bambini e 1 cane per accompagnarli al campo sportivo di Modigliana in zona sicura.