Lo show del videomapping incanta Piazza Saffi, le immagini dall'alto del Natale

Come da tradizione, per la festa dell'Immacolata si sono accese le luminarie natalizie in città. Un centro diverso dal solito, condizionato dall'emergenza sanitaria in cui spiccano tra le altre cose le assenze della pista di pattinaggio, dei mercatini e della casetta di Babbo Natale. Ma il grande protagonista di quest'anno è senza dubbio il mega-videomapping su tutta la facciata del municipio: un 'sequel' di quello che l'anno scorso, sul campanile di San Mercuriale, aveva avuto grande successo e apprezzamento.