Coi vigili del fuoco di Bolzano per liberare la Statale 67: "Dietro questa frana, tante altre ancora. Lavoreremo tutta la notte"

Centinaia di vigili del fuoco sono giunti a Forlì e in Romagna da tutte le parti d'Italia, con mezzi specializzati. La pulizia della Statale 67 per ridare un collegamento diretto ai comuni di Rocca San Casciano e Portico, nella valle del Montone, è stata assegnata ai vigili del fuoco di Bolzano, specializzati negli interventi in montagna: il lavoro procede 24 ore su 24, ma non è facile: liberata la strada da uno smottamento subito ne compare uno successivo. L'asfalto viene riconquistato metro per metro.

