Esce in barella dal balcone di casa con l'autoscala dei pompieri: il "grazie" del paziente ai vigili del fuoco

Con un video dell'intervento dei vigili del fuoco, arriva il ringraziamento di un uomo che alcuni giorni fa è stato soccorso dai pompieri e dal personale del 118 per la rottura di un femore in casa. Non potendo portare giù manualmente la barella da un piano alto di un edificio in centro storico, si è optato per l'utilizzo dell'autoscala dei pompieri che ha operato caricando il paziente in barella per trasportarlo fino all'ambulanza che attendeva in strada. "Ringrazio l'alta professionalità sia dei vigili del fuoco che dei paramedici", commenta il paziente che si è trovato protagonista dell'intervento si soccorso.