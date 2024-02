La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli tra gli ospiti di Cava Rei

Lunedì la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha fatto visita a Cava Rei, struttura per disabili della Cava. Alle 15.30 ha quindi partecipato a un incontro pubblico nel Salone Comunale di Forlì, per confrontarsi con gli enti che operano nell’ambito del settore della disabilità e le associazioni del terzo settore e la Cittadinanza. Ha partecipato alla visita l parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.