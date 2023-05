Il sindaco riceve il vicepresidente del Consiglio: "11mila famiglie forlivesi coinvolte, l'agricoltura è affondata"

"Per noi è importantissima la vicinanza del Governo ha detto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, seduto accanto al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca - in un momento così drammatico per la Romagna. Oggi sono presenti i rappresentanti del mondo economico di una delle zone più vitali dell’economia italiana”. “La città di Forlì nella sua drammatica situazione - ha detto Zattini - conta 11 mila famiglie che hanno perso tutto: la casa, gli affetti, la loro vita. L’agricoltura è totalmente affondata, ho incontrato imprenditori che in un minuto hanno perso tutto.

