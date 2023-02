Forlì sorvolata da formazioni militari a diamante, il fascino della città vista dall'alto da un aereo dell'Aeronautica Militare

Il fascino di Forlì vista dall'alto. L'emozione, mista a un pizzico di adrenalina, di levarsi in volo dall'aeroporto "Ridolfi" a bordo di cinque aerei militari guidati dai piloti del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare di Guidonia (Roma). Ma anche la possibilità, unica, di vedere la città e la pianura circostante dal finestrino di un piccolo aeroplano da quattro posti, il Siai U-208 (che per il centenario dell'Aeronautica Militare ha adottato una livrea commemorativa, realizzata da Visual Bassodesigner e Wrapping Publicor), capace di volteggiare nell'aria in formazione, a mo' di Frecce Tricolori.

Venerdì mattina in occasione della presentazione del "Corso di Cultura Aeronautica città di Forlì", autorità e giornalisti hanno potuto provare l'esperienza del volo nelle stesse modalità che saranno offerte agli studenti partecipanti, nei prossimi giorni. Un'opportunità unica nel suo genere soprattutto per i 180 ragazzi e ragazze delle scuole superiori del Forlivese, che hanno deciso di mettersi in gioco con questa insolita e appassionante attività formativa, completamente gratuita.

Hanno provato l'ebrezza dei circa 20 minuti di volo anche il sindaco Gian Luca Zattini, a bordo insieme al prefetto Antonio Corona e al vescovo Livio Corazza, quest'ultimo seduto al fianco del pilota, con la possibilità quindi di prendere per mano la cloche e cimentarsi in qualche manovra (in altri due aeroplani sono salite a bordo l'assessora Paola Casara e la parlamentare Rosaria Tassinari). ForlìToday, attraverso gli inviati Giovanni Petrillo e Alice Bandini, facevano parte del terzo velivolo della formazione, comandato dal maggiore Marco Meneghello. Nome in codice "Vento 81".

Il Siai-208 è un monomotore ad ala bassa in servizio in Aeronautica Militare con compiti di collegamento e addestramento, in particolare per funzioni di traino alianti del Centro di Volo a Vela. Queste le caratteristiche tecniche: dimensioni apertura alare 10,86 metri; lunghezza 8,10 metri; altezza 2,89 metri; e superficie alare 16,09 metri quadrati. Il peso massimo al decollo è 1.500 chili. Il motore è un Avco Lycoming O-540-E4A5 a pistoni da 260 cavalli, capace ad una velocità massima di 285 chilometri (154 Kts).

Prima di staccare le ruote dall'asfalto, i piloti si sono riuniti per un briefing per definire il piano di volo. Dopo il decollo, si è volato con una formazione a diamante ed in fila indiana, provando anche il brivido di una virata "sfogata", sfruttando il piano verticale di volo: la manovra consiste in una cabrata molto decisa, sino a portare il velivolo quasi in verticale, seguita da una virata con le ali a coltello e quindi una picchiata e richiamata sino a rientrare sulla stessa quota e traiettoria iniziale voltati di 180 gradi.

L'opportunità, ha illustrato il Colonnello Michele Cesario, comandante del 60esimo Stormo, è servita per "capire le peculiarietà del volo militare. Per quanto riguarda il volo in formazione richiede impegno, sacrificio, professionalità e fiducia. Il leader è quello che deve dare più fiducia a chi lo segue, ma al tempo è stesso è colui che ripone la massima fiducia a chi lo segue. E' una squadra che lavora all'unisono, un aspetto molto importante che cercheremo di trasmettere ai ragazzi durante il corso di Cultura Aeronautica. Nella vita, in qualsiasi impegno lavorativo quotidiano, non si è mai da soli. Il singolo deve metterci il proprio ed essere affidabile e competente".

Testo: Giovanni Petrillo

Riprese: Alice Bandini