I social non solo per fuggire dal mondo ma per conoscerlo e attivarsi per cambiarlo: Will Media si racconta

Come cambia l’informazione nell’epoca digitale? Come continuare a fare e ad avere informazione, requisito fondamentale alla vita democratica di un Paese, quando i fatti narrati viaggiano veloci sui social e il tempo dedicato all’approfondimento è sempre meno? Se lo è chiesto Officina delle Idee, in una serata di riflessione sulle nuove frontiere dell'informazione digitale, giovedì sera in Salone Comunale. Fondata dal giornalista e cooperatore Gaetano Foggetti (scomparso a giugno scorso) e da Edoardo, Francesco ed Eleonora Russo, figli di Guglielmo, presidente di Legacoop Romagna scomparso nel 2019, proprio al pensiero critico dei due cooperatori è ispirata. Ospite della serata è stato Paolo Bovio, head of Instagram di Will Media Italia, community on line di quasi 2 milioni di persone, nata appena 3 anni fa e considerata già la nuova frontiera del giornalismo. Bovio si è confrontato coi giornalisti delle testate locali Il Resto del Carlino (Marco Bilancioni) , il Corriere Romagna (Sofia Ferranti), ForlìToday (Fabio Campanella). Ha moderato la serata il giornalista Emilio Gelosi.