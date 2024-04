Questa mattina, martedì, in via Castel Latino, a Vecchiazzano, presso il parcheggio in angolo con via Magellano, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del riposizionamento del Monumento ai Caduti in guerra di Vecchiazzano, con la partecipazione di una schierante d’Onore del 66° Rgt Fanteria Aeromobile Trieste. Erano presenti studenti della Scuola primaria “Peroni”.