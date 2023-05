Zattini: "Non abbiamo mai detto di non rimuovere il fango, addolora la burocrazia in mezzo all'emergenza"

Il sindaco ammette quindi che ci sono state delle “difficoltà burocratiche”. Il principale dei quali è stata la modalità di raccolta delle acque e dei fanghi che non sono defluiti nel fiume ma sono rimasti stesi nelle strade, nei giardini e nelle case: la legge impone di doverli gestire come rifiuti contaminati a tutti gli effetti. Questo ha generato risentite proteste in molti alluvionati e volontari intervenuti per spalare il fango. “Non abbiamo mai detto che non si potevano raccogliere, siamo nell'emergenza e nell'emergenza si opera nell'immediato, ringrazio il presidente della Regione Stefano Bonaccini che ci ha assecondato con alcune ordinanze che ci hanno liberato del problema, mi addolora aver perso del tempo per motivi burocratici”, commenta il sindaco, spiegando che ora il problema pare risolto.

