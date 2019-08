Sembrano sani, ma non è vero: ecco svelati 7 alimenti da evitare per la dieta

Quando si deve decidere cosa togliere dalla propria dieta per iniziare a dimagrire, non facciamo molta fatica a identificare subito i fritti, i dolci, i gelati e le varie golosità che fanno male e fanno prendere peso; ma ci sono anche alimenti insospettabili, che è facile avere selezionato fra varie opzioni con la convinzione di fare una scelta sana e invece fanno ingrassare. Si tratta di alimenti che, a causa di determinati fattori, ingannano il consumatore; saper riconoscere quali sono gli alimenti che ci fanno prendere peso è importante sia se vogliamo dimagrire, e dunque capire che cosa evitare, come anche se vogliamo mantenere il nostro peso forma ed essere sicuri di non esagerare.

Quali sono, dunque, gli alimenti che fanno ingrassare? E quali sono le alternative più sane? Scopriamolo insieme.

I 7 "falsi amici" della tua dieta