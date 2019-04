Curare corpo e mente: ecco la "medical fitness" per prevenire le malattie

L'ultima novità del centro "Prenditi a Cuore" del Gruppo Medoc si chiama "Medical Fitness". Si tratta, spiega Susanna Schiavone, di "un nuovo modo di fare palestra. E' la medicina naturale di prevenzione e cura per il benessere di corpo e mente. Si prescrive attività fisica, con percorsi di prevenzione e mantenimento, sia a chi è in piena forma, sia a chi non lo è anche a causa di patologie".

In primis, si effettua una visita medica, per prescrivere una "ricetta" dell’attività fisica, stabilendo le indicazioni terapeutiche ed eventuali controindicazioni a determinati esercizi, seguendo le linee guida stabilite dall’American College Of Sports Medicine - spiega Schiavone -. I più recenti studi scientifici in materia dimostrano che un'attività fisica strutturata sia come modalità e continua nel tempo, abbassa il rischio di sviluppare alcune tra le principali malattie del nostro secolo come diabete, ipertensione e obesità".

Fare pratica sportiva significa quindi "ridurre la probabilità di casi cardiovascolari fatali come infarti e ictus - viene aggiunto -. Inoltre il movimento si è dimostrato efficace anche nella cura di tutte queste patologie".