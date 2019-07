Il pre-occuparsi: come allenarsi per essere preparati al meglio

Buongiorno, mentre vi scrivo nascono in me idee, pensieri e impressioni. Proprio così: "noi siamo di coloro che si preoccupano per noi"; di colui o colei che si appresta a preoccuparsi di noi. Domanda: “Come fai a sentire o ad apprezzare qualcuno che si sta preoccupando per te, se in primis non sei tu a preoccuparti per te stesso?" Noi siamo il tutto, come si suol dire, ma tra la teoria e la pratica esiste uno spartiacque che ci colloca nell’agire e nell’azionarci; per tanto la coerenza ci porta a capire che ciò che desideriamo donare all’altro in primis lo viviamo sulla nostra pelle poi dopo averlo consapevolizzato diventiamo capaci di donarlo all’altro.

Il pre-occuparsi, anticipa il fatto di prendere in considerazione il "me stesso" o l’altro. Se vi dicessi che esiste una metodologia ancor più potente del “preoccuparsi” ci credereste? La svelo. Vi invito a prepararvi piuttosto che preoccuparvi. Se io mi preparo al meglio utilizzando i miei allenamenti, le mie strategie o metodologie e se investo le mie energie in dati reali e oggettivi che mi permettono di affrontare nel modo migliore una situazione di vita che può essere ricca di persone o di sfide; tutto questo fa si che io non resto nella sfera dell’aspettativa latente, cioè in uno status di preoccupazione che mi porterebbe a fermarmi passivamente in quello che potrebbe succedere al punto di subire quel dato evento perché scelgo di stare nell’attesa.

La vita è una mission, direi la "tua mission". Che ti ha portato ora per esempio a leggere questo articolo? E lo sai il perché? Perché consciamente o inconsciamente hai deciso di vivere al meglio il tuo cammino e di conseguenza di allenarti al prepararti piuttosto che al preoccuparti. In questa settimana vi invito a prepararvi al meglio e al vivere ogni progettualità presente, organizzandovi senza tralasciare nessun dettaglio al caso, impegnandovi come solo voi sapete fare. Se vi fa piacere potete raccontarvi come vi siete preparati al meglio nel vivere il vostro tempo”. “La vita è il miglior cammino che possiamo vivere giornalmente, ma dipende come scegliamo di intraprenderlo”.