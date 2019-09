L'amicizia, i consigli per per vivere uno dei sentimenti più belli: "Ascoltare e non essere distratti"

Oggi vorrei condividere con voi uno dei sentimenti più belli, più intenso e meraviglioso dell’animo umano: l'amicizia. Ci sono milioni e differenti definizioni di amicizia che privilegiano aspetti differenti dello stesso sentimento. Inoltre ognuno di noi ha una sua personale definizione di amicizia e sa definire in modo preciso quali caratteristiche deve avere un “buon amico”. Ma io voglio andare oltre tutto questo. Voglio mettere momentaneamente da parte le definizioni e il filosofeggiare. Preferisco condividere con tutti voi delle buone “prassi”, che non sono delle regole o suggerimenti per avere tanto amici, ma hanno lo scopo di farci vivere e godere al massimo i magici momenti che condividiamo con i nostri “veri e buoni amici”.

Ascoltare... Ascoltare...Ascoltare...No giudizio... No soluzioni preconfezionate. Ogni persona ha voglia di poter parlare liberamente, portare fuori e trasformare in parole ciò che elabora la mente, ma anche il cuore e l’anima. Prepariamoci ad accogliere affettuosamente e con tutto il nostro essere il nostro amico. Alleniamoci a mettere da parte il nostro giudizio o la tentazione di offrire soluzioni tipo “ io ho fatto così... in questo situazione bisogna fare così...”. Prova tutti i giorni a dedicare un po’ di tempo nell’ascoltare l’altro assaporando e gustando ogni parola che viene pronunciate, il tono della sua voce. Sii completamente presente. No alle distrazioni. Quando sei con i tuoi amici, non ti perdere nei tuoi pensieri, non far vagare il tuo sguardo a vuoto, ma “metti al centro” il tuo amico. Quindi spegni il cellulare la tv o la radio. Accendi una candela profumata, prepara una buona e calda tisana, rilassati e soprattutto “vivi” pienamente il tuo momento amicale.

La prossima volta che incontri in un tuo amico spegni il cellulare e concentra la tua attenzione solo su di voi. Attendo una vostra pratica visto che se state leggendo queste parole le avete considerate interessanti. Soprattutto divertitevi e condividete tantissimi momenti di gioia e di piacere con i vostri amici. Potete scrivermi qui nel blog oppure potete contattarmi sulla mia pagina lavorativa Facebook: @coachmonta.