"Ogni momento decido come viverlo": alla ricerca della migliore risorsa

Buongiorno cari lettori e lettrici, come ben sapete il caso non esiste, in questo preciso momento state sentendo dell’energia che vi pervade il corpo fino a giungere la mente, non è vero? Tranquilli è normale routine, questo succede a seguito della parola risorsa, quando la si legge o la si scrive, o più comunemente quando la si pronuncia il nostro stato d’animo cambia. Il termine risorsa prevede un acronimo che consiste in "r=responsabilità; i=interna; s=sfidante; o=oggettiva; r=reattiva; s=strepitosa; e a=audace". Woouuuuu, l’ho scritta tutta di un fiato e non vi nascondo che mi ha caricato di energia prepotentemente.

Ora vi potrei dire quale risorsa sto vivendo qui con voi e credo che l’abbiate già capita: ”l’arte del comunicare”. Qual è la vostra risorsa che vivete più comunemente? Lo sapete? Lo immaginate? Comunque sia voglio darvi uno stratagemma per poterla scoprire nel singolo momento che andrete a viverla. Ora in questo istante vi chiedo di sedervi in una seduta comoda, di chiudere gli occhi, fate un bel respiro e porgetevi questa domanda: “Cosa vorrei fare in questo preciso momento”?

Vedrete che emergeranno mille idee dalla mente ma c’è ne sarà una che vi farà sorridere, portandovi quell’energia dentro di voi di cui parlo nell’articolo. Ecco quell’idea li è la tua risorsa. Che ti agevolerà a vivere ottimamente il momento o la situazione. Una volta ben visualizzata, aprite nuovamente gli occhi, scrivetevela e andate subito a godervela, escludendo dalla mente qualsiasi barriera che vi ostacola nel viverla. Le barriere in questione sono il giudizio, la pigrizia e la paura. Vi dico tutto ciò perché quell’idea-risorsa è stata creata dalla vostra mente (cervello rettiliano, cervello emotivo e cervello moderno) e quindi non teme nulla perché l’avete creata con il massimo riguardo a voi e alla situazione in essere.

Bene, ora abbiamo l’ultimo passo da compiere, portare in azione la vostra risorsa. Prendete nuovamente un bel respiro e quale essa sia la vostra risorsa portatela in azione e scoprirete cose che non pensavate di vivere; come per esempio quello che sto scoprendo io nello scrivere l’articolo senza averlo pensato, ma seguendo la risorsa “del comunicare di pancia” ciò che mi passa per la mente. Tutto ciò significa vivere senza avere alcun rimpianto o rimorso e di conseguenza nell’ andare a scoprire quella responsabilità, interna, sfidante, oggettiva, reattiva, strepitosa e audace. Buon lavoro nello scoprire giornalmente la risorsa del vostro istante: "Ogni momento decido come viverlo".