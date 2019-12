Segnale, azione e beneficio: la regola della "piccola abitudine" per generare un nuovo stile di vita

L’abitudine, quanto può esserci utile? Noi siamo il risultato di abitudini consolidate nel tempo. E se lo volessimo tutto ciò, potrebbe esserci veramente utile per cambiare e migliorare ciò che siamo. Vi domanderete come? Partirei dal presupposto che se in questo preciso istante, state leggendo questo articolo, significa che siete consapevoli che le vostre abitudini non sono più così motivanti, o parte di esse non sono più efficaci come un tempo. Per tanto oserei dire che siete desiderosi di vivere qualcosa di diverso...ed è venuto il momento. Partiamo? Siete pronti? Prendete carte e penna, e incominciate a pensare che l’abitudine è formata da un “Segnale”, da “una Azione”, e da “un Beneficio”. Oserei dire una trilogia perfetta. Nulla viene a caso.

Ora pensiamo a come possiamo incominciare a notare nuovi segnali per poter procedere. Partiamo dal fatto che ogni segnale e’ un “qualcosa di nuovo” che vogliamo introdurre nella nostra quotidianità, così sono più esplicito, non è vero? Ottimo. Per tanto vi invito a pensare al beneficio che nascerà dall’introdurre qualcosa di nuovo. Per esempio "desidererei incominciare a correre", bene. Concentriamoci dal vivere questo segnale attraverso un piccolo step che può essere rappresentato dal dedicargli un tempo iniziale per esempio di “cinque minuti” e viverlo ogni giorno, perché come ben sappiamo il segnale per diventare una nuova abitudine ha bisogno di essere allenato tutti i giorni, quindi piccoli sforzi per poi divenire un nuovo automatismo.

Così facendo quei cinque minuti nel tempo diventeranno 15, poi 40 e così via. E udite, udite, udite, in cambio riceverete fin dall’inizio un beneficio. Si proprio così “5 minuti al giorno tolgono il medico di torno” se ben accompagnati da una buona metodologia di vita. Proprio per questo vi sto invitando a rispettare il calendario dell’avvento, ad inserire una piccola abitudine ogni giorno per portarla con voi fino a Natale, per tanto magicamente (abitudine su abitudine) generera' un vero proprio stile di vita Natalizio. Divertitevi ad inserire ogni giorno un qual cosa di nuovo, come vi anticipavo pocanzi e vedrete cosa scoprirete...I migliori artefici del domani sono coloro che vivendo nuove abitudini giornaliere si entusiasmeranno del loro essere cosi semplice.