Ecco come fare colpo sugli invitati a cena: il gelato "dolci petali" di Francy è servito

Col grande caldo, la cosa migliore da presentare a fine pasto è senza alcun dubbio il gelato. Francy per questo ultimo appuntamento pre-vacanze di "Se lo faccio io, lo puoi fare pure tu" non ci presenta una ricetta, bensì un'idea per presentare il dolce in un modo più fantasioso. Ecco come nasce la coppa gelato "dolci petali".

Ingredienti

Questi sono gli ingredienti, ma è possibile personalizzarli a seconda dei vostri gusti. Occorrono un po' di succo di frutta, delle "lingue di gatto" (una decina per ogni coppetta), un po' di frutta di stagione, del cioccolato fondente, panna spray e ovviamente del gelato.

La preparazione

Alla base di ciascuna coppetta mettere un po' di succo di frutta. Prendere delle lingue di gatto, le quali, dopo averle bagnate un po' nel succo di frutta (non quello messo nella coppetta), dovranno essere posizionate come se fossero dei piccoli petali di un fiore. Aggiungere al centro una buona quantità della frutta di stagione scelta, opportunatamente tritata in precedenza. Quindi per ogni coppetta mettere tre palline di gelato. Rifinire il tutto con panna spray, scaglie di cioccolato fondente, frutta e lingue di gatto inserite a mo di' petalo. E anche per questa volta il dolce è servito.