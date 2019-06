L'antidoto dolce al caldo: la torta fredda alla frutta di Francy

Niente forno o fornelli: Francy prepara un rimedio goloso al caldo: una torta fredda alla frutta. Un dolce molto gustoso, soffice e cremosissimo. E la preparazione non richiederà tanto tempo.

Gli ingredienti

Occorrono circa 250 grammi di biscotti secchi, dai 100 ai 125 grammi di burro, 250 grammi di formaggio fresco spalmabile (o mascarpone o ricotta), circa 130 grammi di zucchero semolato, 200 millilitri di panna fresca per dolci e frutta fresca a piacere.

Il procedimento

Prima di tutto si proceda alla preparazione del piatto di portata, con cerniera rivestita con pellicola trasparente. Il primo passo è la preparazione della base: tagliare a tocchetti il burro e, una volta sciolto a bagnomaria, unirlo ai biscotti tritati finemente nel mixer, amalgamando il tutto col cucchiaio in legno. Bisognerà creare all'interno della cerniera un effetto cestino, in modo che possa contenere le creme. Per tenerlo il più compatto possibile è consigliato fare pressione con le dita. Conclusa l'operazione, la base va lasciata a riposo in frigo per non meno di trenta minuti al fine da consentirle di compattarsi.

Per la preparazione della crema, montare a neve la panna montata (è consigliato mettere un pizzico di sale). Mentre in un altro recipiente unire i 250 grammi di formaggio fresco spalmabile con lo zucchero, mescolando il tutto con un cucchiaio in modo da rendere il tutto omogeneo. Alla crema va aggiunta quindi la panna precedentemente montata, mescolando con un cucchiaio in legno dal basso verso l'alto. Uniti tutti gli ingredienti, riempire il cestino precedentemente realizzato con la crema, livellandola. La frutta, a vostra scelta e gusto, servirà per decorare la torta. Poi rimetterla in frigo per non meno di due-tre ore.