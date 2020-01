Sogni una casa senza spifferi e muri gelidi? Ecco come renderla realtà!

Chi di noi vorrebbe mai tornare in una casa dai muri freddi, in cui camminare sul pavimento gelido a piedi scalzi può causare un brutto raffreddore e in cui gli spifferi ti fanno rabbrividire? Purtroppo questa è la realtà per molti di noi, soprattutto per chi abita in case ormai vecchiotte o particolarmente esposte alle intemperie.

Dopo essere stati per tutto il giorno in giro per il lavoro o per le commissioni, il minimo che ci meritiamo è il tepore di una casa accogliente: per ottenere questo risultato è fondamentale avere le stanze isolate termicamente. Con i giusti accorgimenti, fra l'altro, è possibile trarre da questo un netto risparmio in bolletta.

Non vedete l’ora di rientrare in un appartamento caldo senza spendere una fortuna in bollette, vero?

Ecco 4 aspetti da valutare e tanti consigli per voi!

1. Paraspifferi e tappeti

La soluzione più pratica e poco invasiva è quella di mettere i paraspifferi ai bordi delle finestre o delle porte. Nel corso degli anni quelli in stoffa, riempiti con la sabbia, sono stati sostituiti da quelli realizzati in materiale isolante e rivestiti di PVC.

Anche i tappeti possono essere dei comodi isolanti, ma di design: infatti tendono a creare una barriera per il pavimento impedendo infiltrazioni e il raffreddamento della stanza, e allo stesso tempo possono cambiare la personalità di una stanza trasformandola in un caldo rifugio!

2. Infissi

Gli infissi hanno un ruolo centrale per quanto riguarda l’isolamento perché limitano gli spifferi e in estate proteggono dal caldo eccessivo. I migliori sono quelli a doppio vetro, perché le lastre separate permettono di respingere di più il freddo che rimane incastrato nella fessura.

Se sostituirli costa troppo, potete scegliere di cambiare le tapparelle. Quelle ideali sono bianche o argento, perchè in estate respingono i raggi del sole, e in inverno trattengono il calore all’interno.

Soluzioni ancora più economiche sono le guaine termo isolanti: facili da installare, possono essere applicate in pochi minuti grazie al nastro biadesivo. Perfetti su infissi che non hanno un taglio termico, isolano la casa dal freddo.

3. Isolare le pareti

Per avere un ambiente alla giusta temperatura senza dispersione del calore, l’isolamento delle pareti esterne è importantissimo.

La soluzione migliore è quella di utilizzare pannelli in poliestere: resistono alla muffa, alla carica dei batteri e sono atossici. Inoltre, hanno un costo ridotto rispetto alle altre soluzioni.

Se invece volete un’alternativa rapida, potete scegliere di spostare tutti i mobili sulla parete che dà all’esterno: questo creerà una barriera contro il freddo che penetra da un muro spoglio.

4. Pannelli termoriflettenti

Per chi è alla ricerca di una soluzione pratica e rapida, ci sono i pannelli termoriflettenti. Questi sono dei fogli d’alluminio che isolano dal freddo le pareti di casa e diffondono il calore che proviene dai termosifoni.

Il foglio d’alluminio, ignifugo e atossico, spinge il calore verso l’interno della casa isolando le pareti dal freddo esterno.

