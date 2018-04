All’istituto artusi tutto pronto per la cena di beneficenza per i bimbi del Guatemala

Una serata conviviale all’insegna della solidarietà è quella che martedì 10 aprile tornerà a riscaldare i cuori degli amici, delle autorità e dei cittadini che parteciperanno alla cena di beneficenza organizzata dall’Associazione di volontariato “Il Giardino dei Ciliegi” di Forlì, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Alle ore 19.30, la grande sala dei ricevimenti dell’Istituto aprirà le porte all’appuntamento che, giunto quest’anno alla sua decima edizione, vede ancora una volta riuniti a tavola il buono e il bene a sostegno dei bimbi della “Ciudad de la Felicidad”, il progetto di case famiglia nato nel 2006 ad Esquipulas nel sud del Guatemala grazie all’opera di Padre Vitale Traina, missionario piemontese, e di Andrea Francia, missionario laico forlivese, con l’adesione operativa e gestionale della congregazione di suore di Marta Y Maria. Scopo della serata sarà, infatti, quello di contribuire alla raccolta fondi in favore dei “niños de la calle”, gli orfani o abbandonati tolti dalla strada e accuditi amorevolmente dalle religiose guatemalteche che operano nella Ciudad, donando loro amore, garantendo alloggio, tutela, istruzione e formazione civica e religiosa per prepararli ad un inserimento positivo nella società del paese centroamericano.

Per questo evento conviviale, emblema di un’Italia che aiuta, gli allievi della classe 4^F dell’istituto Alberghiero, sapientemente coordinati in brigata dai loro docenti chef Giulietta Pasini e Luca Zannoni, hanno messo a punto un menù raffinato che unisce la stagionalità di piatti della tradizione e della modernità. Il servizio a tavola sarà impeccabilmente curato dagli studenti della classe 3^H dell’indirizzo di sala sotto gli occhi attenti dei loro docenti maître Matteo Maltoni e Paolo Mazzoni e l’accoglienza degli ospiti sarà a cura dei ragazzi delle classi 4^B dell’indirizzo di ricevimento, supervisionati dalla prof.ssa Pasqualina Lacopo. Durante la cena, gli ospiti avranno l’opportunità di ascoltare dalla sua viva voce la testimonianza di Andrea Francia, ideatore e corresponsabile della gestione della “Ciudad de la Felicidad”, che illustrerà dettagliatamente lo stato e lo sviluppo del progetto, sostenuto a distanza da una fitta rete umanitaria di benefattori locali, tra i quali la Diocesi di Forlì, le Parrocchie di Cava, Ravaldino e Regina Pacis, tanti imprenditori forlivesi e tantissimi privati cittadini.

“Si tratta di un evento conviviale importante – commentano Giorgio Brunet, dirigente scolastico e Vanni Sansovini, presidente de “Il Giardino dei Ciliegi” – che vede riuniti a tavola i valori della solidarietà e della condivisione, anima del volontariato, con la cultura del gusto e della tradizione enogastronomica interpretate dall’Istituto “Pellegrino Artusi”, eccellenza indiscussa nella formazione dei futuri professionisti dell’arte culinaria e dell’ospitalità alberghiera”. Infine, “la quota di partecipazione – ci tiene a precisare il Presidente dell’Associazione – sarà rigorosamente uguale per tutti i partecipanti e verrà interamente versata alla Ciudad al netto del rimborso dovuto all’Istituto Artusi”.

