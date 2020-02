All'ospedale forlivese incontro con Piero Bartolo, il "medico di Lampedusa"

Sabato 22 febbraio alle ore 9.30, presso la Sala Pieratelli dell'ospedale Morgagni Pierantoni, si svolgerà un incontro con l'onorevole Pietro Bartolo. L'incontro è organizzato dal Centro Studi Aziendale dell' AUSL Romagna, in collaborazione con l' Associazione Salute e Solidarietà, ed è aperto al pubblico.

Pietro Bartolo è un medico, eurodeputato dal 2019, vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) e della Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (DACP). È noto soprattutto per essere stato, dal 1992 al 2019, il responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcarono a Lampedusa. Da sempre in prima linea nel soccorso ai migranti, si è meritato numerose onorificenze, tra le tante il titolo di " Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana", conferitogli dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di "Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana", conferitogli dal presidente Sergio Mattarella.