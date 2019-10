Far west nella notte in centro storico a Forlimpopoli, i banditi assaltano un Bancomat

Assalto al bancomat nella notte a Forlimpopoli. L'istituto di credito coinvolto è la Banca Sviluppo BCC di piazza Trieste. Erano da poco passate le 2 quando un boato ha scosso tutto il centro storico della cittadina artusiana. I banditi hanno fatto esplodere il bancomat: secondo alcuni testimoni si sarebbero anche uditi dei colpi di arma da fuoco, ma tutto è ancora in corso di verifica. L'allarme dell'istituto di credito è subito entrato in funzione, ma i banditi sono poi fuggiti poco dopo a bordo di un'auto: indagano i Carabinieri. Danni e bottino ancora in fase di quantificazione.



MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO