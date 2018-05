Ztl, "Mercurio" termina la fase sperimentale: ecco chi sarà multato

Alla vigilia del passaggio dalla fase sperimentale a quella ordinaria del sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi dei veicoli “Mercurio”, l'amministrazione comunale di Forlì interviene per ricordare che "il provvedimento interessa solo i varchi d’accesso della Zona a Traffico Limitato, non le altre postazioni". "Infatti - evidenziano il sindaco Davide Drei e l'assessore al Centro Storico, Marco Ravaioli - nulla cambia per le funzioni delle strutture di monitoraggio della fascia di perimetro del centro storico che svolgono attività statistica, di verifica per i mezzi pesanti e di potenziamento della sicurezza. L’accesso al Centro Storico di Forlì rimane quindi libero, così come è sempre stato".

"E' bene aver chiara la situazione per evitare di confondere varchi e funzioni - ribadiscono sindaco ed assessore -. Chi in queste ore utilizza l'argomento per accendere una polemica politica ha il dovere morale della correttezza nella comunicazione per non creare ingiusto allarmismo e per evitare di arrecare danno alle attività degli operatori del centro. Diversamente sarà chiara la volontà di creare disorientamento psicologico e di sfruttare in modo speculativo un procurato allarmismo".

A partire da martedì, l’unico dato di novità è rappresentato dal fatto che nell’area ridotta della Zona a Traffico Limitato chi entrerà senza permesso non riceverà più un avviso di cortesia, ma sarà sottoposto a misura sanzionatoria. "E' necessario mantenere chiara la differenza fra le due fasce di monitoraggio e controllo, come è stato spiegato in varie occasioni e come correttamente rappresentato dagli organi di informazione, perché il sistema "Mercurio" puntando al potenziamento della sicurezza, si basa sul rispetto delle regole", concludono Drei e Ravaioli.