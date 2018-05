Autobus in centro, l'assessore Ravaioli: "Al vaglio alcune modifiche alle linee"

Al vaglio dell'amministrazione comunale l'ipotesi di modifica dei percorsi di alcune linee autobus a favore del centro storico. Lo annuncia l'assessore Marco Ravaioli, rispondendo ad un questione time presentato dal capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni. "La rete di trasporto pubblico, precedente al 2012 e risalente al 1999, gravava con eccesivo peso sia fisico che ambientale sul centro storico, con transiti fino a 50-60 all'ora, quindi un transito al minuto in meno nelle fasce di punta quasi interamente effettuati con autobus a gasolio e in gran parte lunghi dodici metri in Piazza Saffi e sugli assi di Corso Mazzini e via Giorgio Regnoli, con conseguenti problematiche sia in termini di lamentele da parte di residenti e commercianti che dal punto di vista manutentivo stradale delle pavimentazioni presenti - ricorda Ravaioli -. Tali problematiche, oltre alla crescente sensibilità ambientale da parte dell'amministrazione, hanno posto tra gli obiettivi primari della rete di trasporto pubblico avviata nel 2012 l'alleggerimento di tale peso in centro storico, oltre alla valorizzazione del nodo stazione per garantire l'integrazione ottimale del sistema ferro-gomma, come previsto dalla Regione".

"Su richiesta dei quartieri e sulla base dell'analisi della rete del 2012 il Comune ha valutato l'opportunità di ripristinare alcuni collegamenti diretti tra alcuni poli-quartieri residenziali con il cuore del centro storico, tenendo fede comunque agli obiettivi e alla volontà di non ri-appesantire le strade del centro col transito di mezzi troppo pesanti o inquinanti - prosegue l'assessore -. L'intenzione è quella di riportare il transito di alcune linee in centro, utilizzando mezzi di dimensioni contenute e a basse emissioni. Questo può essere realizzato in modo progressivo sulla base delle disponibilità di autobus con tali caratteristiche all'interno del parco mezzi del gestore di trasporto pubblico nell'ambito di una strategia evolutiva della qualità e sostenibilità ambientale del parco mezzi che il Comune intende adottare nel piano del Pums in accordo con Start Romagna. Lo scorso luglio è stato possibile attuare un primo step con la deviazione in Piazza Saffi della linea 2 e linea 3, con corse ogni 6 minuti e la soppressione della corsa 1B. Attualmente il numero massimo di transiti è di 18 all'ora, tutti con autobus a metano".

Per quanto riguarda i nuovi step previsti, Ravaioli chiarisce che "l'ipotesi principale attualmente allo studio prevede la conversione della linea 1A in una linea innovativa sia dal punto di vista ambientale che dell'esercizio, la modifica della Linea 4 Cava-Ronco, con il ripristino del transito in centro storico e l'impiego di bus di medie dimensioni a metano; la revisione della Linea 6 elettrica e l'inserimento di altre linee con medesime caratteristiche". Ragni evidenzia come "la desertificazione del centro storico sia dovuta anche al fatto che i bus non arrivano più dove devono arrivare. Non si capisce la risposta data da Ravaioli. La sintesi è che gli autobus non torneranno più in Piazza come prima. Quello degli autobus è un problema che va ad aggravare una situazione che è cronica. L'amministrazione continua nella politica forsennata di affossare il centro storico".