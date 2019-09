Bimbi e affidi, 10 segnalazioni al vaglio: convocata la prima riunione della commissione d'indagine

L'indagine sul sistema degli affidi nel Comune di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia ha messo sul chi va là diverse amministrazioni locali. Romagna compresa. Il tema è infatti oggetto di diverse interrogazioni nei Consigli comunali, se non di vere e proprie commissioni d'indagine. È per esempio il caso di Forlì, dove è in calendario per giovedì la prima riunione della Commissione consiliare d'indagine e studio sui minori, istituita per fare chiarezza sulle dieci segnalazioni arrivate all'assessorato al Welfare.

All'ordine del giorno, oltre alla designazione del vicario della presidente Elisabetta Tassinari, le audizioni di Rossella Ibba, dirigente del settore Benessere sociale e partecipazione; di Maria Teresa Amante, del Servizio minori e delle assistenti sociali Gianna Gramantieri e Chiara Mascellani. (fonte Dire)