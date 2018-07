Brutale pestaggio nel chiostro, Drei corre ai ripari: "Metteremo subito le telecamere"

Nuove telecamere nel chiostro di San Mercuriale: il progetto partirà già nei prossimi mesi. E' la risposta che arriva dal Comune di Forlì dopo la grave aggressione di mercoledì scorso, durante l'ultima serata dei 'Mercoledì nel cuore'. Qui in una zuffa tra diversi cittadini rumeni è volato un coltello tra la folla, conficcandosi in un albero all'interno del cortile, subito dopo è partito un selvaggio pestaggio tra le centinaia di persone presenti, con uno degli aggressori che ha anche sradicato un palo della segnaletica stradale per colpire l'uomo a terra. Per questo episodio sono scattati due arresti e la denuncia a piede libero di un minorenne, mentre altre indagini sono in corso.

Di questa brutale aggressione, avvenuta in un momento di festa e di massimo affollamento del centro, si è discusso nella riunione di martedì mattina del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, in Prefettura. Per il Comune erano presenti il sindaco Davide Drei e l'assessore al Centro storico e alla sicurezza Marco Ravaioli. “Ho chiesto la massima attenzione di tutte le forze di polizia e istituzionali, assieme abbiamo condiviso di proseguire l'opera di vigilanza e identificazione delle persone in quel punto di piazza Saffi. Il Prefetto invierà una circolare per mantenere questo stato di vigilanza. E' stata valutata positivamente la delibera del nuovo regolamento di polizia urbana come strumento aggiuntivo per la sicurezza”, è quanto ha annunciato il primo cittadino in apertura del Consiglio comunale.

Ma anche il Comune farà la sua parte: “Ci è stato chiesto di rafforzare la videosorveglianza per dare ulteriore strumentazione alle forze dell'ordine e la conseguenza di questa richiesta è che ci siamo dati l'indirizzo di anticipare già al 2018 alcuni progetti di videosorveglianza previsti per il 2019 nel progetto di 'Forlì Sicura'. In particolare , si partirà proprio con l'ampliamento e la manutenzione delle telecamere per il controllo del chiostro di San Mercuriale, di piazza Saffi e di corso Mazzini”.