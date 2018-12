Effetto Corinaldo, massima attenzione sulle capienze: i genitori restano fuori dal concerto di Natale dei bimbi

Canti di Natale dei bimbi della scuola elementare 'Diego Fabbri': una serata preparata in tanti dettagli e in grande stile, con la scelta di una location ampia come il salone comunale, pensata per contenere alunni e le loro famiglie. Ma qualcosa è andato storto, e all'ultimo all'interno della sala, la più grande disponibile in municipio, sono stati ammessi solo bambini e insegnanti, mentre le famiglie sono state tenute fuori, costrette a sentire i canti natalizi dei loro piccoli dalla pessima diffusione degli altoparlanti che puntano su piazza Saffi.

Chi passava giovedì sera intorno alle 18 in piazza Saffi si è così trovato di fronte a centinaia di genitori sotto il Comune, al freddo, a sentire il concerto dei loro bambini che si trovavano al piano superiore. Il problema è stato un errato calcolo della capienza dalla sala. Il salone comunale ha una capienza di circa 250 persone e solo i bambini e gli insegnanti della 'Diego Fabbri' erano circa in quel numero. Impossibile quindi accogliere i 300-400 famigliari presenti. In verità spesso il salone comunale, un po' pigiati e in piedi, è arrivato a contenere anche 500 persone per eventi particolarmente partecipati. Ma dopo i fatti di Corinaldo, con la morte nella calca di 6 persone nella discoteca stipata di giovani, è grande l'attenzione e lo scrupolo sul rispetto delle capienze di sicurezza.

A Modigliana, per esempio, è saltata la festa di Capodanno che si sarebbe dovuta tenere al Palazzetto dello Sport, mentre è stata annullata la festa delle scuole superiori 'Prom' che si sarebbe dovuta tenere alla discoteca di via dei Filergiti, sempre per problemi di capienza massima. Simili provvedimenti si stanno diffondendo per feste ed eventi su tutto il territorio romagnolo.

Quindi ai genitori della 'Diego Fabbri' non è rimasto altro da fare che accettare, tra qualche mugugno, la scelta fatta per la sicurezza dei bambini stessi. D'altra parte era la prima volta che la scuola ha organizzato una festa di Natale “in grande” e, quel che conta, i bambini si sono divertiti al caldo. Anche la dirigente scolastica Giuliana Marsico ha pubblicato su Facebook le sue scuse: “Come Dirigente scolastica mi scuso per gli inconvenienti che hanno impedito ai genitori di assistere allo spettacolo dei loro figli. Mi spiace del disagio che si è generato causato dalla sovrastima della capacità di accoglienza del salone comunale. Ci saranno sicuramente altre occasioni in futuro per poter godere, in sicurezza, dei canti dei bambini. Colgo l’occasione per ringraziare ancora i docenti e gli allievi del Liceo musicale che anche in questa occasione ci hanno accompagnato in maniera fantastica”.