La Festa Artusiana si avvicina: spettacoli per tutti i gusti e per tutte le età

Il programma e il progetto degli spettacoli della XXIII edizione della festa Artusiana che quest’anno va dal 22 al 30 giugno ha anima e radici Romagnole e Toscane proprio come Pellegrino Artusi, e nasce dall’incontro tra il direttore Artistico Alberto Masoni di Terzostudio di San Miniato, Veronica Gonzalez e Maria Cristina Minotti di Forlimpopoli che hanno messo in team le proprie competenze ed esperienze.

Alberto Masoni Terzostudio produttore di spettacoli come “Cucina in Punta di Piedi”,di e con Veronica Gonzalez dedicato a Pellegrino Artusi Direttore di alcuni importanti Festival come ABC FESTIVAL a Campiglia Marittima, I Fasti a Veroli, La luna è azzurra a San Miniato e gestore organizzativo del prestigioso Mercantia di Certaldo. Veronica Gonzalez Artista internazionale. Ambasciatrice di Pellegrino Artusi nel mondo. Da quasi 20 anni rappresenta con i suoi spettacoli la città di Forlimpopoli con grande consenso sia di pubblico che di critica. Organizzatrice della Prima edizione di Donna Solidale. Maria Cristina Minotti organizzatrice, social media manager e ufficio stampa di Teatro, Festival e Rassegne come Borgo Sonoro, Giardino della Poesia , Burattini e Figure in Romagna, da alcuni anni coordina il Teatro Comunale di Gambettola, in questo progetto mette a disposizione la sua lunga esperienza nella gestione di eventi.

Nove saranno le serate di spettacolo della Festa Artusiana e si dislocheranno tra Piazza Pompilio, Fossato della Rocca, Via Costa e Via Veneto con un giusto mix di generi : dal teatro ragazzi, agli artisti di strada, ai gruppi itineranti passando per diversi generi musicali (folk, world music, classica e soul) e spettacoli che senza l’uso della parola sono accessibili ad un pubblico internazionale. Molti gli artisti che per la prima volta si esibiranno alla Festa Artusiana alcuni dei quali porteranno anche spettacoli legati al cibo come Il Collettivo Clown con “I Panettieri Spaventati” o “Storie da Mangiare” della Compagnia Le Strologhe. Nelle serate della Festa sarà possibile godere di una carrellata delle migliori compagnie in circolazione, spettacoli di grande impatto visivo sonoro e gestualità che faranno sì che la sezione degli eventi sia tanto apprezzata quanto quella della cucina, Per il primo anno agli spettacoli dedicati ai bambini al Fossato della Rocca avrà una sua vera e propria identità che andrà sotto il titolo “L’Artusina, ricette per crescere felici” . Sempre per i bambini è pensata l’altra novità di questa edizione laboratori di cucina e arte creativa (in pre-serale) con qualche sorpresa per il pubblico. Ogni serata della neonata rassegna sarà presentata dall’artista Veronica Gonzalez la quale, con la sua verve e simpatia, in un gioco di interazione saprà sensibilizzare il giovane pubblico sulla figura di Pellegrino Artusi.

Queste le dichiarazioni della direzione artistica: “Crediamo fortemente che il lavoro di gruppo ed in rete sia vitale per tutta la comunità Forlimpopolese per questo abbiamo contattato e coinvolto alcune tra le associazioni e realtà più vivaci di Forlimpopoli e del cesenate e insieme a loro abbiamo costruito una parte del progetto: questo ci permetterà di arrivare pronti e uniti al 2020 per i grandi festeggiamenti del bicentenario. Il coinvolgimento è stato facile dettato dall’entusiasmo di lavorare insieme per la propria comunità, di essere uniti, di scambio di idee, ognuno con le proprie caratteristiche e ognuno con un arricchimento per la Festa Artusiana. Le associazioni coinvolte vanno dalla Scuola di Musica Popolare al Gruppo Danza Forlimpopoli, dall’ Associazione Mariette alla Galleria d’Arte a Casa di Paola dall’ArtusiJazz all’Associazione Medialuna Tango e per il primo anno alcuni spettacoli saranno messi in rete con la rassegna estiva Burattini e Figure un modo per fare parlare sempre di più della città di Forlimpopoli. Per quanto riguarda gli spettacoli abbiamo lavorato per pubblico eterogeneo dall’avventore che per caso si imbatte nell’esibizione e ne rimane rapito, ad un pubblico, che calendario spettacoli alla mano, viene appositamente per godere delle proposte artistiche della Festa Artusiana”