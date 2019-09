Formazione e giovani generazioni, la Provincia incontra il sindaco ivoriano di Minignan

In questi giorni la Provincia di Forlì-Cesena, rappresentata dalla consigliera provinciale delegata all’istruzione e all’edilizia scolastica del comprensorio forlivese, Valentina Ancarani, ha incontrato Diakite El Hadj Abidjan Mory, sindaco di Mignan, cittadina della Costa d’Avorio, accompagnato da Ermes Francisconi, direttore dell’Enaip di Forlì. Il primo cittadino Diakite, considerando centrale il ruolo delle attività e dei percorsi di educazione e di formazione professionale per lo sviluppo economico e sociale del suo Paese, ha espresso al consigliere provinciale la volontà di investire fortemente nell’accesso delle giovani generazioni alla formazione e di ritenere eccellente il modello consolidato nella Provincia di Forlì-Cesena.

Ricordando che l’Africa vanta la popolazione più giovane di tutti i Continenti, il Sindaco Diakite intende dare una risposta alla crescente disoccupazione giovanile tramite un’adeguata formazione professionale, con l’obiettivo di radicare al territorio, con il lavoro e nell’ottica delle pari opportunità, i ragazzi e le ragazze ivoriani, anche al fine di evitare l’enorme flagello della diaspora per mare a costo della vita. Ha chiesto, quindi, di stringere una partnership istituzionale finalizzata ad apprendere metodologie e sistemi di formazione presenti sul territorio romagnolo. Il consigliere provinciale Ancarani si è detta disponibile a collaborare essendo la formazione professionale un’eccellenza per la Provincia di Forlì-Cesena anche a livello nazionale. A questo fine ha individuato un ambito di collaborazione interessante nel trasferimento di modelli organizzativi, delle conoscenze tecniche e didattiche tramite tecnologia digitale a costo zero per la Provincia.