2 giugno, Forlì ha celebrato sabato la Festa della Repubblica

Forlì ha celebrato sabato la Festa della Repubblica. La giornata si è aperta alle 9 in via delle Torri, gli studenti del Liceo Artistico e Musicale di altri istituti e da cittadini a leggere i valori e ai principi fondamentali della Costituzione italiana, nell'ambito di un progetto promosso dall'associazione mazziniana di Forlì. E' seguita la sfilata da piazza Saffi a piazza Ordelaffi, lungo via delle Torri, che ha coinvolto le rappresentanze delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, dei Corpi volontari e dell'Associazionismo d'arma, aperta dalla Banda Città di Forlì.

FORLI' CELEBRA IL 2 GIUGNO: IL VIDEO DELLA FESTA

La cerimonia è proseguita nell'area di fronte al Palazzo della Prefettura dove, dopo gli onori a Labari, Medaglieri, Gonfaloni e al Prefetto di Forlì-Cesena Fulvio Rocco De Marinis, ha avuto luogo la cerimonia dell'Alzabandiera. E' stato letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la successiva consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le Stelle al Merito del Lavoro. Terminata la cerimonia, il programma è proseguito all'interno dei Giardini della Prefettura dove si è svolto, dopo un momento di apertura musicale assegnato ai ragazzi di Cosascuola Music Academy, il tradizionale concerto della Banda Città di Forlì diretta dal Maestro Roberta Fabbri.