La Giovane Orchestra dell’Istituto Musicale Angelo Masini ha inaugurato "Meet The Docs!"

Si è alzato il sipario per la seconda edizione di "Meet The Docs!", il film festival che, dopo il debutto dello scorso anno, torna a fornire spunti di riflessione alla città di Forlì con le sue proiezioni. Organizzato da Sunset Comunicazione e Associazione Sovraesposti, con il sostegno del Comune di Forlì, il festival punta infatti i riflettori su tematiche di scottante attualità. Ad aprire questa seconda edizione è stato il concerto dal vivo a cura della Giovane Orchestra dell’Istituto Musicale Angelo Masini. In serata c'è stata la proiezione di "The Look of Silence" di Joshua Oppenheimer, un film duro che racconta cosa sia rimasto dell’Indonesia di Suharto oggi, svelando un paese ipocrita dove aguzzini e vittime condividono una vicinanza fisica e una marcia rassegnazione. Prima della proiezione ci sarà la possibilità di confrontarsi col regista, presente al festival in diretta Skype.