La Superluna incanta la Romagna: le spettacolari foto di Albano Venturini

La superluna più spettacolare del 2019 è arrivata puntuale martedì sera in un cielo sgombro di nubi, apparendo più luminosa e brillante rispetto a una normale luna piena. Il globo lunare martedì sera è apparso più grande e più vicino, perché è stato, effettivamente, più vicino di circa 30.000 chilometri. Il perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra, è stato di 356.761 chilometri, contro i 384.400 della distanza media tra la Terra e il satellite naturale. L'effetto è stato un aumento delle dimensioni apparenti della luna visto dalla Terra.

La differenza di diametro rispetto ad una Luna piena media è stata del 7%, e la luminosità del 30% in più. Sono stati tantissimi coloro che hanno trascorso la serata ad ammirare la luminosità della luna e a fotografarla. Tra questi vi era il fotografo professionista Albano Venturini, le cui immagini scattate nella vallata del Bidente nel gennaio del 2008 fecero il giro del mondo. Venturini opera a livello nazionale e locale con grande professionalità. Le foto sono state fatte nel territorio di Civitella . Quella di martedì è stata la seconda super luna del 2019, dopo quella che ha coinciso con l’eclissi della notte fra il 20 e il 21 gennaio, con la suggestiva alba della luna rossa. Promette di essere suggestivo anche il terzo appuntamento con una super luna dall’inizio dell’anno: è per il 21 marzo. In tutto il 2019 sono previste sei Superlune: tre piene e tre nuove.