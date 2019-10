Galeata, gli studenti dell'Artistico presentano i murali che hanno colorato l'elementare "Don Giulio Facibeni"

Taglio del nastro ufficiale per i murali che hanno dato un'anima ai plinti in cemento della scuola elementare di Galeata "Don Giulio Facibeni". L'appuntamento si terrà venerdì alle 11 alla presenza del sindaco Elisa Deo, del coordinatore del progetto Mario Di Cicco, deii rappresentanti del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì e dell'Istituto comprensivo di Civitella di Romagna. Presenteranno il lavoro gli studenti del Liceo Artistico che hanno realizzato il progetto: si tratta di Giada Audino, Bianca Brunacci, Asia Zecchini, Maria Vittoria Riola, Francesca Gaglioti, Giulia Padalino, Alessandra Paccagnella, Mattia Rosetti, Alessia Tassinari, Elena Ciobanu e Maurice Zampighi. Il progetto "Vivere nella scuola, crescere con l'arte, amare la democrazia", si è concluso lo scorso agosto. Il lavoro è consistito nella decorazione dei plinti in cemento attraverso la realizzazione di pitture ispirate ai valori della Costituzione Italiana: la pace, il progresso culturale, civile e morale, il rispetto dell'ambiente.