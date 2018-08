Auto esce di strada e si ribalta in un vigneto: paura per una famiglia in A14

L'auto è schizzata improvvisamente fuori dalla sede stradale, cappottando. Paura nel primo pomeriggio di martedì, poco prima delle 14, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto per un incidente stradale che ha visto coinvolta una famiglia di nazionalità francese. A bordo dell'auto, una "Volkswagen Polo", viaggiava una coppia di coniugi con i loro figlioletti: la vettura stava percorrendo la carreggiata nord, quando improvvisamente, all'altezza del chilometro 81+600, nei pressi dello svincolo di Forlì, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

La vettura è finita in un vicino vigneto, ribaltandosi e concludendo la corsa in un campo arato. I sanitari del 118 si sono immediatamente attivati, giungendo sul posto con tre ambulanze, due auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna. I Vigili del Fuoco del comando di viale Roma hanno coadiuvato le operazioni di soccorso, mettendo anche in sicurezza la vettura incidentata. I feriti hanno riportato lesioni di media gravità: tutti sono stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, uno dei quali con l'elisoccorso. A seguito del sinistro si è formata una coda di circa due chilometri. Per ricostruire la dinamica del rocambolesco schianto sono giunti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì.