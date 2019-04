Drammatico schianto sulla Bidentina: diversi feriti, gravissimo anche un bimbo

Un grave incidente stradale ha causato gravissimi feriti, tra cui un bambino che è stato soccorso con l'elicottero delle emergenze e portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Oltre al piccolo, anche un altro ferito grave e uno più lieve: è il bilancio dello scontro che si è verificato sulla strada provinciale 'Bidentina' a Nespoli, all'intersezione con una strada comunale della piccola frazione. L'incidente si è verificato intorno alle 18.20 di martedì.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'elimedica, l'auto medicalizzata e alcune ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco con una squadra e due mezzi e i carabinieri della compagnia di Meldola per i rilievi. Pesanti ripercussioni per il traffico di passaggio verso l'alta val Bidente. Due auto sarebbero enntrate in collisione, finendo entrambe nella scarpata laterale.

Ulteriori informazioni in seguito