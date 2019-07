Auto sballottata tra un guard-rail e l'altro: paura per tre giovani

Un'improvvisa perdita di controllo in pieno rettilineo. L'auto incontrollabile, sballottata tra un guard-rail e l'altro. Rocambolesco schianto nella tarda mattinata di lunedì nella zona industriale di Pieveacquedotto, in via Zampeschi. A rimanere feriti tre giovani operai, in quel momento in pausa pranzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura, una "Audi A3", stava percorrendo l'arteria dalla periferia verso la città, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, prima finendo contro il guard-rail di sinistra e quindi col muso contro quello di destra in modo perpendicolare.

Nell'impatto tutti gli occupanti hanno riportato delle lesioni. Il personale del 118 ha operato con tre ambulanze e l'auto col medico a bordo per soccorrere i feriti, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. L'incidente segue quello spaventoso della notte tra domenica e lunedì sulla 'Bidentina' nel quale sono rimaste coinvolte due persone (QUI ARTICOLO E FOTO)