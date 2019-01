Anziana falciata sulle strisce pedonali: portata grave all'ospedale "Bufalini"

Grave incidente per un'anziana di 77 anni, investita nella mattina di venerdì a Forlì. La donna si trovava ad attraversare sulle strisce pedonali in via Decio Raggi, di fronte alla gelateria "La Cremeria" quando è finita investita da un veicolo in transito, una Renault Clio guidata da un 92enne forlivese. L'incidente si è verificato alcuni minuti dopo le 9 di venerdì mattina, all'intersezione con via Cocognani. La macchina procedeva verso via Campo di Marte quando ha colpito la donna che si trovava nell'attraversamento pedonale. Non si riscontrano segni di frenata e si ipotizza che l'anziano conducente della Clio sia rimasto abbagliato dal sole.

L'anziana è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha portata con un codice di massima gravità all'ospedale “Bufalini” di Cesena, specializzato per i traumi più gravi. Una volta ricoverata è stato accertato che non versa in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni risultino serie. Sul posto per la ricostruzione della dinamica e della responsabilità dell'incidente si è portata una pattuglia della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni