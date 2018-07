Tremendo frontale, centauro vola sull'asfalto e rimane gravemente ferito

Uno schianto frontale quello che, nel pomeriggio di domenica, si è verificato a Meldola lungo via Indipendenza all'altezza del parcheggio della Dozza. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18 quando un 58enne, in sella a una moto di grossa cilindrata, stava percorrendo la strada in direzione di Forlì quando, arrivato all'altezza dell'area di sosta, si è trovato davanti una Fiat 500 che stava svoltando a sinistra. Nonostante la disperata frenata, il centauro non ha potuto farre nulla per evitare il veicolo e, dopo averlo centrato in pieno, è stato scaraventato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 ma, viste le serie condizioni del ferito, è stata allertata anche l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, il 58enne è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale.