La pioggia del pomeriggio non rovina i "Mercoledì": tanti giovani per il Silent Party

Dopo la pioggia caduta abbondante nel pomeriggio, il maltempo ha concesso una temporanea tregua, consentendo la riuscita del secondo appuntamento dei "Mercoledì" in centro. E tanti giovani hanno riempito la Piazza per il Silenty Party. Ai piedi di Aurelio Saffi si sono esibiti in contemporanea 3 dj, ognuno dei quali ha proposto un genere diverso di musica da ascoltare nelle cuffie prese a noleggio, con la possibilità di cambiare il genere semplicemente con un click su uno dei 3 canali disponibili (blu, rosso e verde). La discoteca silenziosa non è stata l'unica protagonista. La serata ha offerto iniziative culturali e musicali, ma anche sfilate di moda e attrazioni per bambini. Spazio anche allo shopping, grazie all'apertura dei negozi fino a tarda ora. Ed è già iniziato il conto alla rovescia per il terzo appuntamento di giugno.