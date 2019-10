Modigliana, al via i lavori di manutenzione straordinaria al ponte di via Don Giovanni Verità

Da lunedì sono iniziati i lavori di consolidamento dell’arcata del ponte di via Don Giovanni Verità in previsione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Via Don Giovanni Verità verrà chiusa al traffico nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Garibaldi e via Corbari dal 4 novembre e fino al 21 gennaio 2020 e comunque fino al termine dei lavori, sarà consentito l’accesso ai residenti ed alle attività che hanno sede nel tratto interessato, relativamente al carico e scarico.

Per garantire l’accesso ai mezzi di soccorso e per garantire fluidità al traffico veicolare, durante l’esecuzione dei lavori, oltre al divieto di transito nella via Don Giovanni Verità, sarà istituito un senso unico alternato, regolamentato con impianto semaforico sul Ponte della Tribuna, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie: N.Ronconi, F.Corridoni - lato civico n. 2 e via N.Sauro e in via S.Lega nei primi due parcheggi dopo il ponte.

Si prevede che durante i lavori, salvo che per specifici interventi, via Silvestro Lega verrà mantenuta aperta al traffico veicolare. Oltre al primo intervento sul ponte, i lavori prevedono il rifacimento della condotta fognaria nel tratto compreso fra l’incrocio con la via Saffi e la via Corbari, i lavori verranno svolti cercando di consentire il passaggio pedonale per l’accesso alle abitazioni ed alle attività.

"Siamo consapevoli che i lavori, necessari per la messa in sicurezza del ponte, comporteranno condizioni di disagio per i residenti nell’area e per tutta la cittadinanza - evidenzia l'amministrazione comunale -. Ci scusiamo per il disagio, ma si tratta di lavori necessari e per i quali gli uffici tecnici sono impegnati affinché procedano nelle migliori condizioni di sicurezza e nel rispetto dei tempi di lavorazione previsti".