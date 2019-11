E' morta la forlivese Adriana Spazzoli, neanche due mesi fa il grave lutto della morte del marito Giorgio Squinzi

E' morta Adriana Spazzoli, forlivese di 71 anni e moglie di Giorgio Squinzi, anche lui deceduto meno di due mesi fa. Una vita sulla breccia per Spazzoli, accanto al marito, ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, fondatore e amministratore della Mapei, patron della squadra ciclistica con lo stesso nome e proprietario del Sassuolo calcio. Squinzi, anch'egli legato a Forlì, era morto a Milano all’età di 76 anni lo scorso 2 ottobre, ed ora lo raggiunge la moglie, provata dalla malattia e dal dolore per la scomparsa del compagno di una vita.

Adriana Spazzoli aveva sposato Squinzi nel 1971 nell'antica Pieve di Polenta nel comune di Bertinoro. Proprio nel piano di restauro a favore della storica pieve cantata anche nella Divina Commedia i coniugi Squinzi erano intervenuti massicciamente, con una donazione di materiale edile necessario al cantiere per il valore di alcune decine di migliaia di euro di valore. Adriana, morta a Milano lascia i figli Marco e Veronica. “Nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra cara Dottoressa Spazzoli. In questi anni la sua straordinaria energia, la sua innata e contagiosa passione hanno contribuito significativamente allo sviluppo ed alla crescita mondiale del Marketing e della Comunicazione di Mapei”, ha annunciato in una nota la Mapei”. Da presidente della Fondazione Sodalitas, aveva dimostrato attenzione al mondo del volontariato.

Commiato da parte del sindaco Gian Luca Zattini: "E' con un sentimento di profondo dolore che abbiamo appreso notizia della scomparsa di Adriana Spazzoli, illustre concittadina e donna dalle solide radici forlivesi. Insieme al marito, il compianto Giorgio Squinzi, la signora Adriana è stata un punto di riferimento solido, saggio e prezioso in virtù della quotidiana attenzione, della passione e dell'affetto dimostrati nel sostenere costantemente il nostro territorio. In questo triste momento, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità forlivese, esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto dei familiari, del mondo industriale e sportivo, degli amici e delle tantissime persone che hanno condiviso con Adriana Spazzoli percorsi professionali, di amicizia, di impegno al servizio della collettività".

Adriana Spazzoli era attiva anche a livello forlivese. La ricorda Sara Samorì, ex assessore allo Sport: “Adriana. Un nome forte, un nome importante. Non a caso, un nome che fu scelto anche da un imperatore romano e sei papi. Nel nome, un destino. Quello di Adriana. Una dolcissima e carismatica Amazzone. Una donna dalla vitalità ed energia prorompente che ha saputo mettere le sue qualità e la sua grande passione in ogni cosa, in ogni progetto. La sua grande umanità e disponibilità in ogni occasione e in ogni confronto. Per me è stata un esempio. Non solo di amore per la propria città, Forlì, che ha saputo tenere legata a se in tutti questi anni e nonostante l’impegno e ruoli a livello internazionale, attraverso il sostegno a progetti, associazioni, società sportive della propria città che nel tempo non ha mai fatto mancare”.

Samorì ricorda che Adriana Spazzoli era “legatissima alla sua Forlì. Al suo mondo associativo, sociale, culturale e sportivo. Coraggiosa. Incrollabile nella sua determinazione e nel dinamismo, anche quando sentiva le forze mancare, sapeva regalare ottimismo e un sorriso generoso che non lasciava mai spazio a dubbi, timori, malinconie. Così è stato in occasione dell’ultima volta che l’ho incontrata, il 3 ottobre 2018, entusiasta per la nomina di Forlì, della “sua” “Forlì Città Europea dello Sport” di cui era una grande “tifosa” e sostenitrice, orgogliosa, come solo l’infinità amorevolezza e caparbietà di una donna sa trasmettere. Quella generosa “accoglienza”, dignità, rettitudine, umiltà, di farsi strada in un mondo che ancora a volte teme personalità femminili così forti e che pure ha coronato confermandosi tra le personalità determinanti la crescita del marketing mondiale con Mapei. Mi ha salutata così - dopo avere firmato l’albo Sport Ambassador in qualità di ambasciatrice dello sport forlivese nel mondo - come ormai era consuetudine tra di noi: 'Forza forza Sara! Quando torno a Forlì, ci rivediamo finalmente!'. Così, purtroppo, non sarà. Perché alla fine, nel cuore di donna, ha prevalso la voglia di tornare accanto all’uomo della sua vita, Giorgio, scomparso poco più di un mese fa. Vai Adriana, corri, fai, osa, in quella sterminata prateria di idee, di affetti che sono certa, continuerai a seguire con il tuo bellissimo sorriso, trasmettendoci tutta l’energia che solo una cittadina illustre forlivese come te, cittadina del mondo, sa testimoniare”.

Così la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni: "La morte di Adriana Spazzoli, a un mese e mezzo dalla scomparsa del marito Giorgio Squinzi, ci addolora profondamente. La Romagna perde una sua cittadina illustre, che ha condiviso col marito una storia importante e che ha dato lustro all'imprenditoria della nostra regione. Grazie a questa famiglia per aver contributo a rendere celebri le nostre terre come luogo dell'eccellenza, della creatività e dell'ingegno".