La Romagna piange l'architetto Roberto Pistolesi: "Persona sensibile dall'altissimo senso civico"

Una persona dall'"altissimo senso civico". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ricorda così l'architetto Roberto Pistolesi, morto mercoledì sera a seguito di un improvviso malore all'età di 59 anni. "La notizia dell'improvvisa scomparsa dell'architetto Pistolesi lascia l'intera comunità forlivese attonita e profondamente addolorata - esordisce Zattini -. Professionista di rango, progettista ed esperto nella valorizzazione del patrimonio monumentale e artistico, l'Architetto Pistolesi ha caratterizzato la propria personalità anche per un altissimo senso civico, per una raffinata capacità di partecipazione alla dimensione culturale e per contributi sempre di qualità in cittadinanza attiva e nel volontariato di servizio. La sua prematura scomparsa priva la città e la Romagna di una voce autorevole, attenta, rispettosa, pragmatica. In questo tristissimo momento, a nome dell'amministrazione comunale di Forlì, esprimo i sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli amici".

Il sindaco di Bertinoro e presidente della Provincia, Gabriele Antonio Fratto, lo ricorda come "un grande tecnico che per tanti anni ha lavorato nel settore pubblico, con una specializzazione nel restauro e recupero del patrimonio storico architettonico. Nel Comune di Bertinoro ha portato passione, competenza, profonda cultura e conoscenza. Nel 2002 aveva conseguito la Medaglia d’Oro della Comunità Europea 1° Premio Europa Nostra per il restauro della Rocca Vescovile sulla sommità del colle Cesubeo nel Comune di Bertinoro.Negli anni 2009-2012 coordinò i lavori di restauro della Pieve di San Donato a Polenta. Dal 2017 aveva iniziato una nuova collaborazione con noi per il restauro del Palazzo Comunale di cui tutti abbiamo apprezzato tra le tante azioni l'attenta e completa valorizzazione della Sala Consiliare. Un tecnico esperto e una persona davvero sensibile che mi rimarrà sempre impressa.

Anche Alessandro Rondoni esprime cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Pistolesi. "Era un amico - dichiara il giornalista - ci conoscevamo sin da ragazzi e abbiamo fatto percorsi comuni anche in Fondazione Carisp e al Rotary Club Forlì, e di recente con il restauro della basilica di San Mercuriale. Simato e apprezzato professionista aveva saputo valorizzare con competenza il patrimonio architettonico, storico e culturale del nostro territorio, molti monumenti, palazzi e chiese, compresa la Rocca vescovile di Bertinoro e recentemente San Mercuriale. Era una persona distinta, di stile ed eleganza, qualità che aveva anche imparato da suo padre Otello, sarto conosciuto in città. Roberto ricordava fra i suoi maestri l’architetto Eolo Tumidei, era appassionato di Forlì e dei suoi monumenti e chiese, che con la sua opera ha recuperato e valorizzato mettendoli nuovamente a disposizione e fruizione di tutti perché potessimo ammirarne la bellezza".