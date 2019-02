La nuova sfida al San Domenico si chiama "Ottocento": una mostra sulla "storia delle nostre famiglie"

A indicare la peculiarità, e a loro modo la grandezza delle mostre allestite al San Domenico, è stato il direttore scientifico della mostra Antonio Paulucci: “Il San Domenico non è come gli Uffizi, che ricevono un'opera in prestito perché ne hanno altre da prestare. Il San Domenico è uno spazio espositivo che riceve in prestito”. L'unica moneta con cui la struttura forlivese può ripagare la concessione di un'opera da una grande museo, quindi, è la garanzia di serietà e di valorizzazione dell'opera. Un aspetto che viene dato ormai per scontato, ma che non lo è. E' quanto è stato sottolineato durante la presentazione alle autorità e ai media della mostra che da sabato apre al pubblico al San Domenico “Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”. Tra gli ospiti in sala anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi.

La mostra abbraccia un periodo di circa sessant'anni a cavallo tra l'Ottocento e il primo Novecento, formata da circa 150 opere di 94 autori diversi. “Delle opere esposte molte sono inedite ed altre vengono rese visibili al pubblico per la prima volta dopo tanto tempo”, spiega Gianfranco Brunelli, direttore della mostra. Il presidente delle Fondazione Cassa dei Risparmi Roberto Pinza ha insistito sulla continuità delle mostre in un periodo lungo 14 anni e ha evidenziato che le mostre rappresentano un’occasione di riflessione artistica specialmente perché si tratta di esposizioni innovative e di ricerca, non commerciali. “La sensazione – aggiunge Pinza – è quella di trovarsi in mezzo a qualcosa che ci appartiene, è la riscoperta della storia delle nostre famiglie, sia colte nei momenti eroici, sia nella miseria e nella povertà molto diffusa. Questa non è una parte di storia artistica che non conoscevamo approfonditamente, non sapevamo molto del popolo italiano”.

“La città ha un polo culturale nel San Domenico che è un luogo espositivo per tutto l’anno – è la riflessione del sindaco Drei - In questi anni abbiamo esplorato nuovi modelli e l’anno scorso abbiamo messo a disposizione il San Giacomo che tornerà ad essere sede di mostra con l’esposizione dell’anno prossimo. La città è emersa nel panorama culturale nazionale attraverso il livello di educazione alla cultura e alla bellezza che abbiamo dato ai nostri cittadini anche grazie a questi eventi”. Anche per quest’anno la mostra è associata a Mediafriends attraverso una raccolta fondi effettuata con la vendita dei biglietti per sostenere la lotta alla povertà e al disagio infantile. Il Centro Diego Fabbri di Forlì ha reso accessibile la mostra anche al pubblico non vedente ed ipovedente con uno specifico servizio di audioguida; un’altra audioguida per i bambini dai 5 ai 10 anni è stata realizzata da Start.