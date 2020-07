Nuovo direttivo per "La Rete Magica": cambia la presidenza dopo 12 anni

Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei soci de "La Rete Magica Odv" avente all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative. Con una presenza di circa 40 associati, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio (2020-2023).

Il nuovo organo amministrativo conta nove componenti: Maris Senzani Pezzi (presidente), Roberto Gori (vice presidente esecutivo e Tesoriere), Michele Galeotti (vice presidente), Cinzia Comandini (consigliere), Angelo Fabbri (consigliere), Paola Fava (consigliere), Rita Rosetti (consigliere), Piero Tassinari (consigliere) e Roberto Zoli (consigliere).

Una grande emozione per il saluto alla presidente uscente, Eugenia Milena Danti, alla presidenza da 12 anni e fondatrice, assieme a Senzani Pezzi, del primo Gruppo familiari precursore dell’associazione. "La Rete Magica" dal 2008 a tutt’oggi, rappresenta la prima ed unica realtà del territorio forlivese e comprensorio, interamente dedicata alle persone con Alzheimer e Parkinson e ai loro famigliari.

Anche nella difficoltà dell’ultimo periodo vissuto per l’emergenza Covid19, l’associazione è rimasta vicina ai suoi afferenti con corsi online e sostegno telefonico, per offrire continuità a quanto svolto finora. "La prospettiva futura cui mira il nuovo Direttivo? Continuare a migliorarsi tenendo sempre al centro la persona e i volontari, risorsa indispensabile per l’associazione - sono le parole del presidente Senzani Pezzi -. E camminare insieme nella stessa direzione, condividendo il passo. Solo così si può pensare di continuare a fare cose magiche".