Ordinanza in centro, i commercianti: "Divieto per le lattine analcoliche? "Nonno Zattini" ne coglierà il paradosso"

"Condiviamo i presupposti e le finalità", ma "alcune particolarità paiono eccessive". Questo il commento dei direttori di Ascom e Confesercenti, Alberto Zattini e Giancarlo Corzani, all'ordinanza firmata dal sindaco Gian Luca Zattini che prevede il "divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche contenute all’interno di contenitori di vetro e di metallo, in alcune aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e negli spazi pubblici delle zone del centro storico".

Spiegano Zattini e Corzani: "Fin dai primi contatti avuti con diversi componenti della nuova Giunta comunale di Forlì, abbiamo evidenziato l’esigenza di porre rimedio ad alcune problematiche attinenti al consumo di alcol fuori degli spazi di pertinenza dei pubblici esercizi, in particolare in alcune e ben individuate aree pubbliche del centro storico. Non di meno si erano evidenziate le correlate situazioni di disagio nel mantenimento del decoro urbano. Quindi rispetto all’obiettivo che si propone l’ordinanza sindacale, come direttori delle associazioni, ribadiamo di condividerne i presupposti e le finalità".

"Quanto poi attiene ai contenuti specifici e di dettaglio, non essendovi stata una fase di concertazione puntuale, evidenziamo invece la presenza di alcune particolarità che paiono eccessive, come ad esempio il divieto relativo al consumo nelle aree verdi di bevande analcoliche in lattina e in piccole bottigliette in vetro - evidenziano -. Il "nonno Zattini" ne coglierà il paradosso. Sono specifiche che andranno riviste alla luce di quanto si evidenzierà in questa fase comunque a termine, prima che diventi il quadro normativo definitivo, da inserire nel nuovo regolamento comunale".